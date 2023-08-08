22 ألف جولة نفّذها "الالتزام البيئي" في سبعة أشهر.. هذه تفاصيلها

وأوضحت البياناتُ الإحصائية للمركز أنَّ نسبة الالتزام البيئي في الجولات الرقابية ارتفعت إلى نحو 70%، فيما بلغ عدد المخالفات البيئية المرصودة، الإدارية والفنية، في مختلف المناطق؛ قرابة 6197 مخالفة بيئية، بالإضافة إلى إلزام المنشأة بتصحيح الوضع الناتج عن المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.