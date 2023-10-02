"السديس" يطلع على أعمال هيئة الأمر بالمعروف بالمسجد الحرام ويحثهم على التجويد والإبداع

وأضاف أن هذه الرسالة سترسم مسارًا دينيًا رائدًا في خدمة الحرمين وقاصديهما ومتابعي شؤونهما الدينية في العالم، مؤكدًا على أهمية دور مسؤولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام؛ في بث رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا، وتكريس قيم الاعتدال والتسامح، والأخلاق والمحاسن الإسلامية، وتعضيد المخرجات الدينية، المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين؛ ليؤدوا مناسكهم في يسر وأجواء تعبدية إيمانية، والعمل من خلال المشتركات الإنسانية والإيمانية.