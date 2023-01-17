صندوق الفعاليات الاستثماري.. كيف سيُسهم في تحسين جودة الحياة في السعودية؟

حظيت السعودية في السنوات الأخيرة بمكانة مرموقة عالميًّا في استضافة الأحداث الرائجة والفعاليات الدولية في عدد من القطاعات الواعدة، وهي (السياحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة)، وتبوأت موقعها بوصفها وجهة عالمية مرغوبة؛ وذلك بفضل قدراتها وإمكاناتها الهائلة تنظيميًّا؛ وهو ما لقي انبهارًا وإشادة واسعة من المتابعين لتلك الفعاليات حول العالم.