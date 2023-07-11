أسرة "آل شلهوب" تتقدّم بالشكر لكبار المسؤولين وكل من قدم واجب العزاء في وفاة "عبدالله الشلهوب"

وقال شلهوب الشلهوب: "أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة آل شلهوب، بالشكر والامتنان والتقدير والعرفان لأصحاب السمو الملكي ولأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب الفضيلة والمشايخ والمعالي، وأصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال، ودور الصحافة والنشر، وكل من قدم واجب العزاء حضوريًّا أو هاتفيًّا أو برقيًّا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها، ولكل من واسانا وشاركنا واجب العزاء في الفقيد الغالي الوالد عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الشلهوب، ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف بتقديم واجب العزاء".