أسرة "آل شلهوب" تتقدّم بالشكر لكبار المسؤولين وكل من قدم واجب العزاء في وفاة "عبدالله الشلهوب"

قدم شلهوب بن عبدالله بن عبدالرحمن الشلهوب، نيابة عن أسرة آل شلهوب؛ الشكرَ للأمراء والمشايخ وكبار المسؤولين، وكل من قدم واجب العزاء في والده "عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الشلهوب".
وقال شلهوب الشلهوب: "أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة آل شلهوب، بالشكر والامتنان والتقدير والعرفان لأصحاب السمو الملكي ولأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء، وأصحاب الفضيلة والمشايخ والمعالي، وأصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال، ودور الصحافة والنشر، وكل من قدم واجب العزاء حضوريًّا أو هاتفيًّا أو برقيًّا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها، ولكل من واسانا وشاركنا واجب العزاء في الفقيد الغالي الوالد عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الشلهوب، ونلتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف بتقديم واجب العزاء".
وسأل الله جلّ في علاه أن يجزيهم عنّا خير الجزاء، وأن يجزل لهم المثوبة والعطاء، وأن يجعل كل ما بذلوه من دعاء في ميزان حسناتهم، ولهم منه وافر الحظ والنصيب.
ونسأل الله أن يتغمّد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.