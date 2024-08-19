ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في تبوك وآخر لإشعاله النار بالغطاء النباتي بعسير
نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مقيمين في تبوك وعسير؛ لمخالفتهما نظام البيئة.
وفي التفاصيل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية، مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط مُعدّتين تُستخدمان في نقل وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وفي الواقعة الأخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمينة، مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.