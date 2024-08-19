ضبط مقيم لاستغلاله الرواسب في تبوك وآخر لإشعاله النار بالغطاء النباتي بعسير

وفي الواقعة الأخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية اليمينة، مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.