النيابة العامة: إدانة 4 وافدين وسجنهم 5 سنوات لكل واحد منهم بتهمة تزييف النقود

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن نيابة الجرائم الاقتصادية وجّهت الاتهام لتشكيل إجرامي منظم مكون من أربعة وافدين من جنسية آسيوية، بتهمة تزييف النقود.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية، وحيازتهم لمبلغ قدره 8700 ريال مزورة.
وتم إيقافهم لكون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وإحالتهم للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسِب إليهم وسجنهم لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم، وغرامات مالية قدرها (120.000 ريال) مائة وعشرون ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم.
وأكد المصدر مضيّ النيابة العامة في حماية العملية المالية النقدية، مشددًا على حظر السلوكيات الآثمة في هذا الشأن تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة؛ طبقاً للنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.