"الأرصاد": هطولُ أمطارٍ رعدية وجريانُ السيول وزخاتٌ من البَرَد ورياحٌ مثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.