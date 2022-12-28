بالفيديو.. شاهد كيف عبّر سائق شاحنة في باكستان عن حبّه للسعودية وولي عهدها

ونشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فيديو للشاحنة وهي تسير على أحد الطرق، وقد وضعت عليها صورة بارزة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلى جانبي الصورة رُسِم عَلَما السعودية وباكستان، في تظاهرة حبّ للمملكة.