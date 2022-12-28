بالفيديو.. شاهد كيف عبّر سائق شاحنة في باكستان عن حبّه للسعودية وولي عهدها

عبّر أحد أبناء الشعب الباكستاني من سائقي الشاحنات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد عن حبه للشعب السعودي ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وذلك بوضع صورة سموّه بشكل بارز على الشاحنة.
ونشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فيديو للشاحنة وهي تسير على أحد الطرق، وقد وضعت عليها صورة بارزة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعلى جانبي الصورة رُسِم عَلَما السعودية وباكستان، في تظاهرة حبّ للمملكة.
ويعد وضع الصور واللافتات على المركبات والطرقات العامة، ثقافة شعبية سائدة لدى الشعب الباكستاني الشقيق؛ للتعبير عن المشاعر والتنويه عن الأحداث المجتمعية والسياسية التي يهتم بها.