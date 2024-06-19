"فلكية جدة": غدًا الخميس ينطلق فصل الصيف 2024 فلكيًا

ولفت "أبوزاهرة" إلى أنه يجب التوضيح أن بداية فصل الصيف تعتمد على ما إذا كنا نتحدث عن بداية الموسم في مجال الأرصاد الجوية أو الفلكية، حيث يقسم معظم علماء الأرصاد الجوية السنة إلى أربعة فصول بناءً على الأشهر ودورة درجة الحرارة، وفي هذا النظام، يبدأ الصيف في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس، لذلك لا يُعتبر الانقلاب الصيفي اليوم الأول من الصيف من منظور الأرصاد الجوية، أما من الناحية الفلكية فيُقال إن اليوم الأول من الصيف هو عندما تصل الشمس إلى أعلى نقطة في السماء وهذا يحدث في الانقلاب الصيفي لذلك يعتبر هو أول أيام الصيف من الناحية الفلكية.