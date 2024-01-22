وزير الخارجية: المنطقة تمر بوقت خطير للغاية.. ويجب إيجاد طريقة لوقف "القتل" في غزة

وأضاف: عندما أتحدث إلى الأوروبيين، حتى ما أسمعه من الأمريكيين، فإن الجميع يتفقون على أن الطريقة الوحيدة للخروج من دائرة العنف هذه هي حتماً السير على هذا الطريق المؤدي إلى دولة فلسطينية.