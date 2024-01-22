وزير الخارجية: المنطقة تمر بوقت خطير للغاية.. ويجب إيجاد طريقة لوقف "القتل" في غزة

حذر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان من أن المنطقة تمر بوقت صعب وخطير للغاية، موضحًا أنه ولهذا السبب فإن المملكة العربية السعودية تدعو إلى وقف التصعيد.
وأضاف وزير الخارجية خلال تصريحات تلفزيونية على هامش فعاليات منتدى دافوس: يجب علينا إيجاد طريقة لوقف هذه الأزمة والقتل في غزة وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لاستقرار الأوضاع الأخرى في الجوار.
وأردف: نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لوقف القتال وإيجاد طريقة لمعالجة هذه القضايا من خلال الحوار والعملية السياسية.
وتابع: جميع الدول العربية أبدت استعدادها للحديث عن حل، ويشمل ذلك كيفية إدارة الوضع في غزة طالما أنه جزء من صورة أكبر.
وقال الأمير فيصل بن فرحان: لا فائدة من الحديث عن إعادة إعمار غزة إذا لم نتحدث عن إنهاء القتل مرة أخرى أولاً.
وأضاف: عندما أتحدث إلى الأوروبيين، حتى ما أسمعه من الأمريكيين، فإن الجميع يتفقون على أن الطريقة الوحيدة للخروج من دائرة العنف هذه هي حتماً السير على هذا الطريق المؤدي إلى دولة فلسطينية.