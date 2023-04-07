بجراحة نادرة عالميًا.. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينقذ شابًا ثلاثينيًا من شلل نصفي تام

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إعادة الحركة والقدرة على الكلام والاستيعاب لشاب سعودي، عانى من نزيف في الفص الأيمن من الدماغ وتشوهات نادرة في الأوردة والشرايين، بعد أن أجرى فريق برئاسة د. ناجي مسعود، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى، عملية جراحية نادرة وناجحة.
وقال د. "مسعود": المريض وعمره "37" عاماً، أسعف إلى المستشفى كحالة طارئة، وكان يعاني من شلل تام في الشق الأيمن من جسمه، بالإضافة إلى أنه كان عاجزاً تماماً عن الكلام والإدراك أو الاستيعاب، واستدعت حالته المعقدة تحويله من قسم الطوارئ إلى العناية المركزة.
وأضاف: الفحوصات الطبية الدقيقة أظهرت وجود نزيف حاد في الفص الأيمن من الدماغ، مع ترجيح أن يكون مصدر النزيف تشوهات نادرة تسمى Arteriovenous Malformation "AVM"، وهذا ما أكده تصوير الأوعية المقطعية CT- angio والرنين المغنطيسي، وبعد دراسة الحالة على ضوء نتائج الفحوصات، شرح الفريق الطبي لذوي المريض حالته، والخطة العلاجية، ومن ثم تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة.
وأردف: أخضع المريض لعملية نادرة جرت باستخدام الميكروسكوب الجراحي مع مراقبة الأعصاب والحركة، وتم فتح الدماغ وإيقاف والنزيف وتنظيف آثاره، وإصلاح التشوهات المسببة له بدقة عالية وتأنٍ تام، ذلك لحساسية الموقع الذي يمثل مركز التحكم في الحركة والكلام، ومن ثم تمت إعادة غشاء الدماغ وعظمة الجمجمة إلى وضعهما الطبيعي، وجرت العملية بسلاسة تامة إلى أن انتهت، وتكللت جهود الفريق الطبي التي استمرت لـ"5" ساعات متواصلة بالنجاح، وأحيل المريض من غرفة العمليات إلى العناية المركزة.
وتابع: في اليوم التالي طرأ تحسن كبير على حالته الصحية، حيث رفع عنه جهاز التنفس الاصطناعي، واستمر تحسنه باضطراد، حيث بدأ يستعيد قدرته على الحركة والكلام والإدراك تدريجياً، وبعد "5" أيام نقل من العناية المركزة إلى غرفة تنويم اعتيادية أمضى فيها "9" أيام محاطًا برعاية طبية حثيثة، تخلص خلالها من كافة الأعراض التي قادته إلى المستشفى، وغادر إلى منزله على قدميه بعد ما أكدت صور الأشعة المقطعية و CT- angio تعافيه التام.
ووصف د. "مسعود" العملية بأنها من العمليات النادرة ليس فقط في المملكة بل حتى على مستوى العالم، ولا تُجرى إلا في المستشفيات, والمراكز الطبية المتخصصة التي تتوفر بها تجهيزات متقدمة، كما أنها تُجرى على يد عدد قليل من الأطباء الذين يحظون بالكفاءة والتمرس.