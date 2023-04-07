بجراحة نادرة عالميًا.. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينقذ شابًا ثلاثينيًا من شلل نصفي تام

وتابع: في اليوم التالي طرأ تحسن كبير على حالته الصحية، حيث رفع عنه جهاز التنفس الاصطناعي، واستمر تحسنه باضطراد، حيث بدأ يستعيد قدرته على الحركة والكلام والإدراك تدريجياً، وبعد "5" أيام نقل من العناية المركزة إلى غرفة تنويم اعتيادية أمضى فيها "9" أيام محاطًا برعاية طبية حثيثة، تخلص خلالها من كافة الأعراض التي قادته إلى المستشفى، وغادر إلى منزله على قدميه بعد ما أكدت صور الأشعة المقطعية و CT- angio تعافيه التام.