إنجاز غير مسبوق له.. مطار الملك خالد يتخطّى حاجز التشغيل الأعلى لأعداد مسافريه

كما أعلن مطار الملك خالد الدولي عن تخطّيه حاجز التشغيل الأعلى لأعداد مسافريه في اليوم الواحد، وذلك يوم الخميس 1 أغسطس 2024، ليصل إلى 130 ألف مسافر، مقارنة بالرقمين القياسيين السابقين اللذين سجّلهما المطار يوم الخميس الموافق 25 يوليو الماضي بتعداد مسافرين قدره 125 ألف مسافر، ويوم الخميس 13 يونيو بعدد مسافرين وصل إلى 124 ألفًا، فيما بلغت نسبة الإشغال المقعدية لشهر يوليو الماضي 91%؛ ما يعكس كفاءة القدرة التشغيلية العالية التي بوسع المطار تحقيقها.