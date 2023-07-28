الوثائق السرية.. "ترامب": يضايقونني.. ولن أنهي حملتي الرئاسية ولو ثبتت إدانتي!

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في أول تعليق علني له على الاتهامات: "إنهم يضايقون شركتي، إنهم يضايقون عائلتي، والأهم من ذلك كله، إنهم يضايقونني"، كما زعم أن ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 جعله "هدفاً لوزارة العدل".