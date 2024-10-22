44 جهة ممكنة و10 مناطق تدعم رحلة رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية بملتقى "بيبان 24"

خصَّصت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ضمن ملتقى "بيبان 24"، منطقة مخصَّصة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية أو المستثمرين الراغبين في دخول القطاع، حيث يشارك نحو 59 مزوّد خدمة وجهة ممكّنة لدعم زوّار الملتقى والمستثمرين في القطاع.
وتنشط المنشآت العارضة من خلال "باب التجارة الإلكترونية" بالملتقى في مجالات التقنيات الناشئة والتجزئة الحديثة والحلول الإلكترونية، فيما يقدّم 6 استشاريين خدماتهم في مجالات المدفوعات الرقمية والأسواق الإلكترونية، وسلاسل الإمداد طوال أيام الملتقى.
كما يربط الباب مقدّمي خدمات التجارة الإلكترونية بالمستثمرين وأصحاب المتاجر التقليدية ورواد الأعمال، ويساعدهم على دخول عالم التجزئة الحديثة، وإنشاء المشاريع، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة.
ويضم باب التجارة الإلكترونية 10 مناطق، تهدف إلى رفع وعي رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأفضل الطرق والممارسات في التجارة الإلكترونية والتحول للتجزئة الحديثة، ومن هذه المناطق: منطقة مجلس التجارة الإلكترونية، التي تُعرف بالممكّنات والتسهيلات المتاحة لروّاد الأعمال، ومنطقة التجزئة الحديثة، وتُعرف بكيفية الربط بين المتاجر التقليدية والإلكترونية، ومنطقة التقنيات الناشئة، وكذلك منطقة مبادرات "منشآت" للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى منطقة مبادرات التجارة الإلكترونية.
كما تُعرف منطقة منصات تطوير المنتجات والخدمات بأحدث التقنيات المبتكرة في قطاع ريادة الأعمال، فيما توفّر منطقة الحلول الرقمية مساحة متكاملة تتعلق بالمتاجر الإلكترونية، وتحتضن منطقة سلاسل الإمداد أبرز مقدّمي الخدمات اللوجستية والشركات المتخصّصة في المجال محلياً وعالمياً، ويضم الباب كذلك منطقة الأسواق الإلكترونية ومنطقة المدفوعات الرقمية (FinTech)، ويهدف الباب إلى نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية والتحوُّل إلى التجزئة الحديثة والربط بين المتاجر التقليدية والمتاجر الإلكترونية لدى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والاستفادة من التجارب العالمية المميزة والرائدة في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن ملتقى بيبان 24، الذي تنظّمه "منشآت" مطلع شهر نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض؛ يضم 9 أبواب مبتكرة، تهدف إلى تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والاستدامة.
ويمكن للراغبين في حضور الملتقى والاستفادة من فعّالياته، التسجيل عبر الرابط: https://bibanglobal.sa/ar/registration.