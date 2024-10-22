44 جهة ممكنة و10 مناطق تدعم رحلة رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية بملتقى "بيبان 24"

ويضم باب التجارة الإلكترونية 10 مناطق، تهدف إلى رفع وعي رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأفضل الطرق والممارسات في التجارة الإلكترونية والتحول للتجزئة الحديثة، ومن هذه المناطق: منطقة مجلس التجارة الإلكترونية، التي تُعرف بالممكّنات والتسهيلات المتاحة لروّاد الأعمال، ومنطقة التجزئة الحديثة، وتُعرف بكيفية الربط بين المتاجر التقليدية والإلكترونية، ومنطقة التقنيات الناشئة، وكذلك منطقة مبادرات "منشآت" للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى منطقة مبادرات التجارة الإلكترونية.