تحفيزًا للمتدربين.. "التدريب التقني والمهني" تعتمد صرف مكافآت التفوق العلمي الفصلية

وتأتي هذه المكافآت كنوع من الحوافز للمتدربين الحاصلين على معدلات متميزة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية؛ وقد حصل على المكافأة الفصلية عدد (785) متدربًا ومتدربة توزعت على الكليات التقنية بنين بعدد (285) متدربًا، والكليات التقنية للبنات بعدد (495) متدربة، والمعاهد الثانوية الصناعية بعدد (5) متدربين.