تحفيزًا للمتدربين.. "التدريب التقني والمهني" تعتمد صرف مكافآت التفوق العلمي الفصلية

قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحفيز المتدربين المستمرين في المنشآت التدريبية من خلال اعتماد صرف مكافأة التفوق العلمـي الفصلية؛ حيث تمنح المكافأة للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث لمتدربي الكليات التقنية والمستوى الخامس لمتدربي المعاهد الثانوية وفق خطتهم التدريبية، وتتضمن صرف مبلغ مالي مقداره ألف ريال.
وصرفت المؤسسة مكافأة التفوق العلمي للخريجين لذات الفصل التدريبي، والتي تُمنح لمن أتم التدريب بالمنشآت التدريبية، ويُمنح المتدرب مبلغًا ماليًّا مقداره (2000) ريال، وشهادة تفوق في نهاية الفصل الأخير للمتدرب.
وتأتي هذه المكافآت كنوع من الحوافز للمتدربين الحاصلين على معدلات متميزة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية؛ وقد حصل على المكافأة الفصلية عدد (785) متدربًا ومتدربة توزعت على الكليات التقنية بنين بعدد (285) متدربًا، والكليات التقنية للبنات بعدد (495) متدربة، والمعاهد الثانوية الصناعية بعدد (5) متدربين.
بينما حصل على مكافأة التفوق العلمي للخريجين عدد (895) متدربًا ومتدربة، توزعت على الكليات التقنية بنين بعدد (553) متدربًا، وللكليات التقنية للبنات بعدد (144) متدربة، والمعاهد الثانوية الصناعية عدد (198) متدربًا.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن خلال برامج تحفيز المتدربين، تهدف لتخريج جيل واعٍ بمسؤولياته، مواكبًا لمتطلبات سوق العمل، شريكًا في تنمية الوطن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.