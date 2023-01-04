فيديو.. الجهات الأمنية في حائل تنجح في رصد وضبط 3 أشخاص مارسوا التسوّل

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وفي التفاصيل، ضبطت الجهات الأمنية في حائل، مواطناً يقوم بالتسوّل واستعطاف المارة أمام المحال التجارية.
وجرى رصد وضبط مواطن يقوم بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من قائدي المركبات، كما تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل واستعطاف المصلين بعد فراغهم من أداء الصلاة.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.