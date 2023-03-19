أمطارٌ وحباتُ بَرَد.. "أجواء 72 ساعة مُقبلة" في قراءة جوية لـ"الحصيني"

وبيّن أن متوسطات الحرارة المتوقعة كالآتي: "الشمالية الحرارة فجراً من 6 إلى 9°C، الوسطى فجراً من 10 إلى 15 °C، والشرقية والمدينة المنوّرة من 12 إلى 17°C، والسواحل الغربية من 17 إلى 22 °C، وتميل للاعتدال إلى معتدلة نهاراً على معظم المناطق مع نهاية الحالة الممطرة الرابعة عشرة".