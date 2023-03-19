أمطارٌ وحباتُ بَرَد.. "أجواء 72 ساعة مُقبلة" في قراءة جوية لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه يُتوقع من اليوم الأحد حتى صباح غد الإثنين أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة وحباتُ بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وعسير ونجران وجازان والشرقية، والكويت والإمارات وعُمان.
وأوضح "الحصيني"؛ يقول: "متوقع عودة الأجواء الباردة فجراً والمعتدلة نهاراً من غد الإثنين"، مشيراً إلى أن "البداية على الشمالية، ومن الثلاثاء 29 شعبان على الوسطى والشرقية والغربية".
وبيّن أن متوسطات الحرارة المتوقعة كالآتي: "الشمالية الحرارة فجراً من 6 إلى 9°C، الوسطى فجراً من 10 إلى 15 °C، والشرقية والمدينة المنوّرة من 12 إلى 17°C، والسواحل الغربية من 17 إلى 22 °C، وتميل للاعتدال إلى معتدلة نهاراً على معظم المناطق مع نهاية الحالة الممطرة الرابعة عشرة".