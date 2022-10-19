ضبط 81 مخالفًا لنظام البيئة لتخزينهم فحمًا محليًا بالرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (81) مخالفًا لنظام البيئة؛ (3) مواطنين، و(74) مقيمًا من الجنسية البنجلادشية، و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية؛ لتخزينهم أكثر من (165) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي في منطقة الرياض.