أمطار غزيرة وصواعق رعدية.. إنذار أحمر للأرصاد في 3 مناطق

وأوضح المركز، أن بداية فترة الإنذار في تبوك من الواحدة ظهراً، أمس الإثنين ومستمرة حتى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، بمحافظة تيماء، فيما تستمر الحالة في الحدود الشمالية حتى الحادية عشرة من مساء اليوم بالعويقلية وعرعر، بينما تتشكّل في الجوف ودومة الجندل وسكاكا.