هيئة الاتصالات تعقد لقاءً مع هيئة النقل حول نقل اختصاصات البريد

وقدّمت هيئة الاتصالات خلال اللقاء عرضاً عن الجهود التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرقام قياسية انعكست على القطاع، حيث شهد سوق نقل الطرود ارتفاعاً ربعياً في عدد المواد البريدية من 8 ملايين إلى 28 مليوناً، وارتفع عدد المرخصين من 9 إلى 145 مرخصاً، فيما سجل حجم السوق ارتفاعاً من 5 مليارات إلى 7 مليارات ريال، كما سجلت الهيئة قفزات نوعية في نمو سوق تطبيقات التوصيل حيث ارتفع العدد اليومي للطلبات من 238 ألفاً إلى 577 ألف طلب، وتجاوزت القيمة اليومية للطلبات من 24 مليوناً إلى 64 مليون ريال، فيما ارتفع عدد المناديب السعوديين النشطين من 6 آلاف إلى 66 ألف مندوب نشط.