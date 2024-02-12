جولات رقابية في عسير لمتابعة امتثال القوارب البحرية لاشتراطات السلامة والأمان

وسجّل مراقبو الهيئة في عسير خلال 2023م، بحسب تقرير إحصائي للهيئة 28 مخالفة للوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري تمثل 5.8% من 482 مخالفة مرصودة في المملكة، تنوعت بين عدم استيفاء أي من شروط أو معدات السلامة المطلوبة لمجهز قارب النزهة والصيد، وكذلك عدم كتابة اسم الوحدة ورقم القيد على جانبي المنتصف الأمامي للوحدة بالطريقة المحددة لمالك الوحدة البحرية، إضافة لمخالفة عدم وجود جهاز إل، وجهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF) مجهز بالوحدة.