جولات رقابية في عسير لمتابعة امتثال القوارب البحرية لاشتراطات السلامة والأمان

نفذت الهيئة العامة للنقل جولات رقابية على قوارب النزهة والصيد في منطقة عسير؛ بغرض التأكد من تحقيق اشتراطات السلامة والأمان للقوارب البحرية، شملت شواطئ محافظة البرك ومراكز القحمة، والحريضة، وعمق، ضمن 34.345 عملية فحص شهدتها شواطئ المملكة خلال العام المنصرم 2023.
وأسهم الإقبال الكبير من المتنزهين ومرتادي شواطئ منطقة عسير خلال أشهر نوفمبر وديسمبر 2023 ويناير المنصرم في زيادة نشاط قوارب النزهة التي تشهد إقبالاً لافتاً في ظل تطوير هذا النشاط ورفع مستوى الرقابة عليه من جهة السلامة والخدمات.
وسجّل مراقبو الهيئة في عسير خلال 2023م، بحسب تقرير إحصائي للهيئة 28 مخالفة للوائح المنظمة لأنشطة النقل البحري تمثل 5.8% من 482 مخالفة مرصودة في المملكة، تنوعت بين عدم استيفاء أي من شروط أو معدات السلامة المطلوبة لمجهز قارب النزهة والصيد، وكذلك عدم كتابة اسم الوحدة ورقم القيد على جانبي المنتصف الأمامي للوحدة بالطريقة المحددة لمالك الوحدة البحرية، إضافة لمخالفة عدم وجود جهاز إل، وجهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF) مجهز بالوحدة.
وتعمل الهيئة العامة للنقل على تنمية وتطوير قطاع النقل البحري عبر أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن تماشياً مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO، كما يهدف القطاع إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.