انخفاض نسبي للحرارة في 6 مناطق بينها الرياض.. وهنا فرصة للهطولات

وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في العاصمة الرياض اليوم الأحد، مع نشاطٍ للرياح الشمالية الشرقية المُثيرة للغبار و الأتربة، بحيث يكون الطقس حاراً و مُغبراً وجافاً في ساعات النهار.