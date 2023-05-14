انخفاض نسبي للحرارة في 6 مناطق بينها الرياض.. وهنا فرصة للهطولات

يُشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عن المحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات باقتراب كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المملكة السعودية تتسبّب في انخفاض نسبي على درجات الحرارة، إضافة إلى نشاط في سرعة الرياح المثيرة للغبار والأتربة.
ويُتوقع بمشيئة الله، أن يطرأ انخفاضٌ نسبي على درجات الحرارة في مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض، لكن يبقى الطقس حاراً نسبياً إلى حار في مُعظم المناطق.
وتنشط تدريجياً الرياح الشمالية الشرقية في أجزاءٍ مُختلفة من شرق المملكة ووسطها، تصحبها هبات قوية أحياناً في المناطق الصحراوية والمكشوفة تعمل على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وتبقى الفرصة واردة لهطول أمطار رعدية في مناطق محدودة من مرتفعات جازان وعسير فترة ما بعد الظهر، بحسب موقع "طقس العرب".
وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في العاصمة الرياض اليوم الأحد، مع نشاطٍ للرياح الشمالية الشرقية المُثيرة للغبار و الأتربة، بحيث يكون الطقس حاراً و مُغبراً وجافاً في ساعات النهار.