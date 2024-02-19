نائب أمير مكة يتفقد مشروعات محافظتي "بحرة" و"الجموم"

استأنف نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتي "بحرة" و"الجموم".
وترأس الأمير "سعود"، اجتماع المجلس المحلي في بحرة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس؛ لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها؛ حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.
وبلغ عدد المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظة 16 مشروعًا، شملت مشروعات وزارة النقل والخدمات اللوجستية "تنفيذ ازدواج الطريق خلف مركز الإيواء بالشميسي مع الإنارة للجانبين بطول 5,600 كم، ربط طريق حدا/ الجموم بالدائري الجنوبي بجدة المراحل الأولى والثانية والثالثة".
ومشروعات شركة الكهرباء السعودية "ترحيل الشبكات المتعارضة مع مشروع وزارة النقل لربط طريق حدا/ الجموم مع الدائري الجنوبي بجدة المرحلة الأولى، إحلال الشبكات الكهربائية المتهالكة، إحلال لوحات الجهد المتوسط المتقادمة، تعزيز ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية".
أما المشروعات البلدية فشملت "صيانة وتشغيل ونظافة مباني البلديات الفرعية وملحقاتها والمراكز التابعة لها، صيانة وتشغيل المباني ومرافق البلدية، تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة.
تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة المرحلة الثالثة بحدا، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والسيول بالمحافظة، الصيانة الدورية لشوارع بلدية المحافظة، صيانة التشجير ومستلزمات الحدائق والخزانات وشبكات الري".
عقب ذلك، زار نائب أمير مكة المكرمة، محافظة الجموم، وترأس اجتماع المجلس المحلي في المحافظة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس؛ لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها؛ لمناقشة سُبل تسريع العمل فيها.
وبلغ عدد المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها 21 مشروعًا، شملت: "تنفيذ واجهة الجموم وذلك بمحاذاة طريق المدينة/ مكة السريع بمساحة 23000 م2، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المدرجات والملعب وزراعة المسطحات الخضراء بمساحة 11000 متر مسطح، امتدادًا للحدائق العامة والساحات والمسطحات الخضراء ما يقارب 75000 م2، وعدد 7 ملاعب رياضية.
والعمل على رفع كفاءة الشوارع والطرق بمعالجة التقاطعات الحرجة وربط الطرق والشوارع وسفلتة الشوارع الداخلية وأعمال السلامة للطرق؛ بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية بالعمل على استكمال أعمال ربط طريق عين شمس المزدوج مع طريق المواصلات المفرد.
وتأهيل وسفلتة الشوارع الداخلية بما يزيد على 120000م مسطح؛ بما يعادل 6600 م2، وإعادة كشط وسفلتة المناطق المتأثرة من حركة الشاحنات بطريق الملك عبدالله ومعالجة أماكن تجمعات المياه، وصيانة وسائل السلامة المرورية وصيانة الشوارع بنطاق بلدية المحافظة.
وصيانة الدورات والميادين التجميلية، بطريق مكة/ الجموم القديم، وإعداد موقع خاص للحاضنات من الباعة للمواطنين والمواطنات على أن يكون جاهزًا بكامل الخدمات من الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأيضًا تأهيل موقع واجهة الجموم الاستثماري، بإجمالي مساحة تقدر بـ 620000 م مسطح، ويحتوي على الحدائق والممرات والملاعب الرياضية والمناطق الاستثمارية المختلفة من مطاعم وأسواق تجارية ومدينة ترفيهية ونادٍ رياضي وغيرها من الخدمات.
وتنفيذ حديقة هدى الشام بمساحة 22000 م، وربط طريق مكة/ المدينة السريع مع طريق مكة/ المدينة القديم بطول يزيد على 850 م طولياً، وتنفيذ ميدان تقاطع طريق هدى الشام مع طريق المدينة القديم، وتنفيذ مجسم الجموم الرئيسي، ورصد عناصر التشوه البصري في عسفان ومعالجتها.
وصيانة وتأهيل الحدائق بعسفان وقراها للحفاظ عليها؛ حيث بلغ إجمالي مسطحات الحدائق التي أُعيد تأهيلها 30000 م2، والاهتمام بصيانة وتحسين الشوارع والطرق؛ حيث بلغ إجمالي أطوال الشوارع التي تم سفلتتها 14 كم، وصيانة أعمدة الإنارة المقدرة بـ 242 عمود، وافتتاح حديقة النافورة بعسفان بمساحة إجمالية تقارب 11000 م2.
كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على المشروع الاستثماري في مركز عسفان، والذي يشكل خارطة جديدة لقطاع الخدمات اللوجستية مع التوجه الحكومي لدعم هذا القطاع وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وتتميز "أرض موارد لوجستيك" بموقعها النموذجي شرق مدينة جدة، لتشكل منطقة لوجستية متكاملة الخدمات وعلى بعد كيلومترات من الحرم المكي الشريف ومطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي، وبالقرب من مدينتي عسفان والجموم.
وتتشكل على أرض موارد لوجستيك فرص استثمارية فريدة تجمع بين الخدمات اللوجستية والأسواق التجارية والمرافق الخدمية والترفيهية.
وتمتد أرض موارد لوجستيك على مساحة تقدر بـ 1,321,748 م2، وتتباهى بواجهتها التجارية الكبرى التي تمتد بطول 2 كم تقريبًا بين تقاطع طريقي المدينة المنورة وهدى الشام.
وخلال زيارة لمحافظتي بحرة والجموم، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، عددًا من أهالي المحافظين واستمع لمطالبهم.
يذكر أن الأمير سعود بن مشعل، سيواصل جولاته التفقدية بالمنطقة، يوم غد الثلاثاء، بزيارة محافظتي خليص والكامل.