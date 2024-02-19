نائب أمير مكة يتفقد مشروعات محافظتي "بحرة" و"الجموم"

كما اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على المشروع الاستثماري في مركز عسفان، والذي يشكل خارطة جديدة لقطاع الخدمات اللوجستية مع التوجه الحكومي لدعم هذا القطاع وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.