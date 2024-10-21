بعد 17 يومًا.. استشهاد 640 فلسطينيًا في العدوان الإسرائيلي على شمال غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العملية البرية الإسرائيلية المستمرة على شمال قطاع غزة لليوم 17، إلى 640 شهيدًا، والمئات من الجرحى.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه استشهد اليوم في شمال قطاع غزة 33 فلسطينيًا، في عمليات القصف الجوي والمدفعي على جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، لافتةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير مئات المنازل على رؤوس السكان في شمال القطاع، ويقصف مراكز الإيواء، ويمنع في الوقت ذاته سيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى.
وأضافت أن الاحتلال يدمر كل مقومات ومصادر الغذاء والمياه، مما تسبب في مجاعة حقيقية، باتت تهدد حياة الأطفال والنساء الذين تحاصرهم دبابات الاحتلال الإسرائيلي، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة شمال القطاع.