بعد 17 يومًا.. استشهاد 640 فلسطينيًا في العدوان الإسرائيلي على شمال غزة

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنه استشهد اليوم في شمال قطاع غزة 33 فلسطينيًا، في عمليات القصف الجوي والمدفعي على جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، لافتةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير مئات المنازل على رؤوس السكان في شمال القطاع، ويقصف مراكز الإيواء، ويمنع في الوقت ذاته سيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى.