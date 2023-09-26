"تجمع الطائف الصحي" يقيم احتفالات في مختلف المرافق الصحية بمناسبة اليوم الوطني

أقام التجمع الصحي بالطائف احتفال اليوم الوطني 93 بمشاركة أعضاء التجمع مجمع الملك فيصل الطبي ومجمع إرادة والصحة النفسية ومستشفيات الملك عبدالعزيز التخصصي والأطفال وظلم والمويه وتربة ورنية والخرمة والمحاني وأم الدوم وقيا العام والقريع بني مالك وميسان العام ومستشفى السحن بني سعد ومركز الأسنان التخصصي ومركز السكر والغدد الصماء ومراكز الرعاية الصحية على مدار 3 أيام.
وشملت الفعاليات الوطنية العديد من الأنشطة من تهنئة المرضى والمراجعين والموظفين بالمستشفيات والمراكز بهذه المناسبة وتقديم الهدايا التذكارية، وكذلك بادر مركز الأسنان بتنفيذ مبادرة وطنية لزيارة دار الرعاية الاجتماعية لفحص كبار السن بهذه المناسبة وتقديم الرعاية الصحية اللازم، وأيضًا شاركت بعض المستشفيات الطرفية والداخلية احتفالات الأهالي بالمحافظة وتم توزيع الهدايا الوطنية.
وتم الاهتمام بالنشر الإعلامي من خلال إبراز الاحتفالات وما صاحبها من الإنتاج المرئي والصور والتصاميم التي بلغت 375 مقطعًا وتصميمًا أبرزت التقدم الذي شهدته الخدمات الصحية بالمحافظة والمملكة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.