"تجمع الطائف الصحي" يقيم احتفالات في مختلف المرافق الصحية بمناسبة اليوم الوطني

وتم الاهتمام بالنشر الإعلامي من خلال إبراز الاحتفالات وما صاحبها من الإنتاج المرئي والصور والتصاميم التي بلغت 375 مقطعًا وتصميمًا أبرزت التقدم الذي شهدته الخدمات الصحية بالمحافظة والمملكة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.