عواصف رعدية وأمطار وانعدام للرؤية.. "الأرصاد" تختص مكة والمدينة بـ 16 تحذيراً

وفيما يخص منطقة مكة المكرّمة حذّر المركز من استمرار حالة العواصف الرعدية والأمطار والرياح السطحية وتساقط البَرَد والسيول وانعدام الرؤية في كل من: الطائف ورابغ وخليص وعسفان والكامل والجموم وبحرة والعاصمة المقدّسة والليث والشعيبة وجدة.