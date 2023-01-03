عواصف رعدية وأمطار وانعدام للرؤية.. "الأرصاد" تختص مكة والمدينة بـ 16 تحذيراً

أطلق المركز الوطني للأرصاد 16 تحذيراً لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من استمرار حالة العواصف الرعدية المصحوبة بأمطارٍ غزيرة ونشاطٍ للرياح وتساقط البَرَد والسيول وانعدام الرؤية.
تفصيلاً، حذّر المركز منطقة المدينة المنوّرة، خاصة محافظات: المهد ووادي الفرع وينبع وخيبر وبدر والحناكية والمدينة المنوّرة من استمرار حالة العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة المصحوبة بتساقط البَرَد والسيول والرياح النشطة وانعدام الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة مستمرة حتى العاشرة من صباح الغد الأربعاء.
وفيما يخص منطقة مكة المكرّمة حذّر المركز من استمرار حالة العواصف الرعدية والأمطار والرياح السطحية وتساقط البَرَد والسيول وانعدام الرؤية في كل من: الطائف ورابغ وخليص وعسفان والكامل والجموم وبحرة والعاصمة المقدّسة والليث والشعيبة وجدة.
ولفت المركز إلى أن الحالة تستمر حتى العاشرة من صباح غد الأربعاء.
ووفق المركز الوطني للأرصاد تشهد -الآن- مناطق: مكة المكرّمة #المدينة_المنوّرة #حائل #القصيم #الرياض #الشرقية #الجوف #الحدود #الشمالية هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة ويُتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.