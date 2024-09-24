لوحات تاريخية ومساهمات مجتمعية في احتفال "صحة مكة" بيوم الوطن

وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، التي شملت العديد من اللوحات الوطنية التي تغنّت بتاريخ وأمجاد الوطن والمكانة المرموقة التي تعتليها بلادنا الحبيبة بين مصاف الدول الكبرى المتقدمة في مختلف المجالات، من قصائد شعرية وعروض مرئية، تقدمها آيات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني السعودي، وكلمات تعبر عن الحب والولاء لراعي الحفل مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة، ورئيس الجمعية التاريخية السعودية الدكتور فهد المالكي، واختتم الحفل بتكريم الرعاة والمشاركين، ومشاركة الحضور بالتفاعل مع العرضة السعودية.