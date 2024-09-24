لوحات تاريخية ومساهمات مجتمعية في احتفال "صحة مكة" بيوم الوطن

احتفل فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بالتواصل الداخلي بالموارد البشرية؛ صباح اليوم، باليوم الوطني السعودي 94 تحت شعار "حلمنا العليا.. وواقعنا وصل"، برعاية مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة، وبالتعاون مع الجمعية التاريخية السعودية، وصالة تراكس بولينج.
أقيم الاحتفال بقاعة الاحتفالات بمقر فرع الوزارة، بمكة المكرمة، بحضور قياديي ومنسوبي الصحة وممثلي جهة التعاون من الجمعية التاريخية السعودية، ووكالة تراكس بولينج.
وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، التي شملت العديد من اللوحات الوطنية التي تغنّت بتاريخ وأمجاد الوطن والمكانة المرموقة التي تعتليها بلادنا الحبيبة بين مصاف الدول الكبرى المتقدمة في مختلف المجالات، من قصائد شعرية وعروض مرئية، تقدمها آيات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني السعودي، وكلمات تعبر عن الحب والولاء لراعي الحفل مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة، ورئيس الجمعية التاريخية السعودية الدكتور فهد المالكي، واختتم الحفل بتكريم الرعاة والمشاركين، ومشاركة الحضور بالتفاعل مع العرضة السعودية.
وبارك مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، للقيادة الحكيمة ولشعب السعودية بهذه المناسبة العظيمة، الغالية على قلوب قاطني هذه البقعة المباركة، مشيداً بهمة الشعب السعودي القادر على تحقيق الحلم وتخطي الصعاب بعزم وإصرار أبنائه وبناته الأوفياء، بدعم من قيادة هذا البلد المعطاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله الذي قدم للعالم رؤية طموحة، راهن فيها على همة وعزم الشباب وحكمة الشيوخ مبهراً العالم بتحقيقها بفضل من الله تعالى.
وفي السياق نفسه، أقامت إدارة التطوع الصحي بتنظيم فريق أنا صحي التطوعي، فعالية "نحلم ونحقق" احتفالاً باليوم الوطني السعودي 94، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية شمل: فريق I.C.E التطوعي، وفريق "اطمئن" التطوعي، وفريق براء أبدان التطوعي، وفريق صناع الإيجابية التطوعي، وفريق شغف للفن والإبداع، ومركز الصم والبكم بمكة، ومجموعة البدر الطبية، وفرقة المراسيم الاستعراضية، وعدد من الجهات الخيرية والمجتمعية والقطاع الخاص.
وافتتح الفعالية المتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي نيابة عن المدير العام لفرع الوزارة.
وأقيمت الفعالية في بهو فندق ريف العالمية بمكة المكرمة، وشهدت حشداً كبيراً من الحضور من مختلف أطياف المجتمع المكي، الذين تفاعلوا مع البرنامج الحافل الذي قُدم بالفعالية، والذي استعرض من خلاله أمجاد الوطن وإنجازاته، بالإضافة إلى عدد من الأركان التوعية، واللوحات الوطنية والمعارض الفنية.