أمير تبوك يؤكد حرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، بحضور الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة، اليوم، اجتماع لجنة الحج وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.