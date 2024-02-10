أول نجوم "العقارب".. "المسند": اليوم بداية "سعد الذابح" الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن اليوم السبت هو بداية نجم سعد الذابح وهو عبارة عن نجمين غير نيّرين يقعان في برج الجدي.
وأضاف المسند؛ أن سعد الذابح نجم يمان عدد أيامه 13 يوماً، ودخوله يعني بداية موسم العقارب ويمثل العقرب الأولى (عقرب السم).
وأضاف في تغريدة على حسابه في "إكس" لا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير، لكنه يعتبر بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل.
وأكمل، تستمر زيادة ساعات النهار ونقص ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً.