أول نجوم "العقارب".. "المسند": اليوم بداية "سعد الذابح" الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل

وأضاف في تغريدة على حسابه في "إكس" لا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير، لكنه يعتبر بداية الوقت الأمثل لغرس فسائل النخيل.