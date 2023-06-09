شاهد لقطات تحبس الأنفاس.. بركان "كيلاويا" ينفث حممه ويحيل "هاواي" إلى جحيم أحمر

وعلى الرغم من انخفاض مستوى التنبيه من البركان، وانخفاض مستوى ولون التحذير لحركة الطيران من اللون الأحمر إلى اللون البرتقالي، إلا أن البركان يظل مصدر قلق لمن يعانون الأمراض والمشاكل في الجهاز التنفسي.