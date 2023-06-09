شاهد لقطات تحبس الأنفاس.. بركان "كيلاويا" ينفث حممه ويحيل "هاواي" إلى جحيم أحمر

التقطت عدسات الكاميرا لقطات ومشاهد تحبس الأنفاس لثوران بركان "كيلاويا" في جزر هاواي، ناثرًا حممه في الولاية الأمريكية بعد توقُّف دام نحو 3 أشهر.
ويظهر في الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام حول العالم كيف أحال البركان الأرخبيل والجزر الخلابة الواقعة على مياه المحيط الهادئ إلى جحيم أحمر.
ويُعد هذا هو الثوران الرابع منذ عام 2020 لثاني أكبر البراكين في جزر هاواي.
وعلى الرغم من انخفاض مستوى التنبيه من البركان، وانخفاض مستوى ولون التحذير لحركة الطيران من اللون الأحمر إلى اللون البرتقالي، إلا أن البركان يظل مصدر قلق لمن يعانون الأمراض والمشاكل في الجهاز التنفسي.
الجدير بالذكر أن جميع أنشطة البركان تحدث داخل منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية في جزر هاواي؛ إذ يظل نشاط البركان محصورًا داخل فوهة هاليما أوماو في قمة كالديرا.