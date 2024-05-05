"التجارة" تٌشهر بـ "يوسف غسان محمد العثمان" و"علي فياض العابد" لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات

كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.