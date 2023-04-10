السعودية تدعم الاستقرار والتنمية في اليمن.. هنا مشتقات نفطية وبرنامج إعمار

ولا يمكن أن تتخلى السعودية عن دعم المجلس القيادي وجميع مكوناته في ضوء ما تحقق من منجزات بعد تشكيله، ومن ذلك تصاعُد ردود الأفعال الدولية الإيجابية نحو القرار، والانخفاض الملحوظ للتقارير الأممية السلبية عن الوضع في الداخل اليمني.