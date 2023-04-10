السعودية تدعم الاستقرار والتنمية في اليمن.. هنا مشتقات نفطية وبرنامج إعمار

تؤكد متانة العلاقات السعودية-اليمنية أن ما يربط بين البلدين أكثر من الجغرافيا؛ إذ يتمثل في الأخوة والصداقة بين البلدين والمصير المشترك، تعززها علاقات بين الرياض وصنعاء على مَر التاريخ.
ولا يمكن أن تتخلى السعودية عن دعم المجلس القيادي وجميع مكوناته في ضوء ما تحقق من منجزات بعد تشكيله، ومن ذلك تصاعُد ردود الأفعال الدولية الإيجابية نحو القرار، والانخفاض الملحوظ للتقارير الأممية السلبية عن الوضع في الداخل اليمني.
يُضاف إلى ذلك جميع المكونات اليمنية الفاعلة والمؤثرة في إطار تنظيمي مشترك، يمكّنهم من اتخاذ القرار بشكل جماعي في مختلف الملفات، علاوة على الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية التي تلقاها اليمن بعد تأسيس المجلس.
وقدمت السعودية والتحالف الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي اللازم لإنجاح مخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية، من خلال دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومن ذلك تقديم وديعة بقيمة مليارَي دولار مناصفة بين السعودية والإمارات للبنك المركزي اليمني.
كما منحت "الرياض" مشتقات نفطية بقيمة 622 مليون دولار، وقدمت مؤخرًا مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار، ومستمرة في تقديم الدعم للمجلس والشعب اليمني.