طقس الإثنين: استمرار هطول الأمطار وجريان السيول بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، القصيم، الجوف، في حين لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية، كما يُتوقع تشكُّل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك.