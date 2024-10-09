"محمية الوعول" بالرياض.. أول محمية سعودية تستوفي المعايير وتنضم للقائمة الخضراء الدولية

ويهدف برنامج القائمة الخضراء، وهو مبادرة عالمية أطلقها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إلى تحديد وتكريم المناطق المحمية التي تتمتع بإدارة فعالة وعادلة للحفاظ على الطبيعة، وضمان تقديم المنفعة لأصحاب العلاقة.

ويعد التسجيل اعترافًا عالميًا، من قبل خبراء مستقلين، بنجاح برامج إدارة محمية الوعول وإثبات أن حماية قيم الموقع الرئيسية والحفاظ عليها بشكل فعال، وأن الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي في تحسن مستمر، وأن الموقع قدم ويقدم خدمات ومنافع للمجتمعات المستفيدة مما يساعد في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.