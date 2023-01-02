"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: عواصف وأمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة والجوف والشرقية والشمالية وتبوك وعسير وجازان).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الجوف تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة مع تساقط البَرَد، وتشمل الأحساء وبقيق وخريص والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على العويقيلة وطريف وعرعر ورفحاء حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد جازان رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الثلاثاء.
وحذر المركز منطقة المدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقُط البَرَد، وسيول، وارتفاع في الأمواج، وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة ينبع حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.