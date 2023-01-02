"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: عواصف وأمطار غزيرة وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الجوف تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.