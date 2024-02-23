بالصور.. طلبة "تعليم الطائف" يقدمون الورد والهدايا للمرضى والمسافرين والأيتام

وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد الغامدي الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العميقة في معناها وفي أثرها العظيم في نفوسنا كمواطنين معتزين بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة والتي تمثل رحلة حافلة بالإنجازات الممتدة، مشيرًا إلى تنفيذ الاحتفاء بيوم التأسيس بالعديد من الفعاليات والبرامج للتعريف بأهمية المناسبة ومشاركة الطلاب والطالبات في هذه الفعاليات للاستشعار بالعمق التاريخي وترسيخ الذكرى المجيدة في نفوسهم.