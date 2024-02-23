بالصور.. طلبة "تعليم الطائف" يقدمون الورد والهدايا للمرضى والمسافرين والأيتام

قدّم العديد من الطلاب والطالبات بـ"تعليم الطائف" باقات الورد والهدايا على العديد من المرضى المنومين بالمستشفيات والأيتام والمسافرين، عبر عدد من الرحلات الدولية والمحلية؛ وذلك ابتهاجاً بذكرى يوم التأسيس.
ونظم قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بـ"تعليم الطائف" ومن منطلق دورها المجتمعي زيارات من طلاب ثانوية الحديبية، وابتدائية كلاخ للطفولة المبكرة، وطالبات الابتدائية الرابعة والسبعين، والتحفيظ الثامنة على المرضى المنومين بمجمع الملك فيصل الطبي، وكذلك الايتام بجمعية "فتاة ثقيف" الأهلية لرعاية الأيتام، والقادمين على عدد من الرحلات الدولية والمحلية بمطار الطائف الدولي، وتقديم باقات الورد والهدايا التذكارية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وتأتي هذه الفعالية ضمن حزمة من الفعاليات المتنوعة؛ ابتهاجًا وفرحًا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.
وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد الغامدي الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية العميقة في معناها وفي أثرها العظيم في نفوسنا كمواطنين معتزين بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة والتي تمثل رحلة حافلة بالإنجازات الممتدة، مشيرًا إلى تنفيذ الاحتفاء بيوم التأسيس بالعديد من الفعاليات والبرامج للتعريف بأهمية المناسبة ومشاركة الطلاب والطالبات في هذه الفعاليات للاستشعار بالعمق التاريخي وترسيخ الذكرى المجيدة في نفوسهم.