"التجارة" للمنشآت: تراخيص "تخفيضات يوم التأسيس" بدون فقد من أيام الرصيد

وتفصيلًا، أعلنت وزارة التجارة عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، اعتبارًا من 8 فبراير 2024، بشكل إلكتروني عبر: sales.mc.gov.sa، وتبدأ فترة تخفيضات يوم التأسيس للمستهلكين اعتبارًا من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.