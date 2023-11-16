عمرها "13" عامًا.. مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة ينقذ طفلة من كسور مضاعفة

تمكّنت الفرق الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، من إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر "13" عامًا، تعرّضت للسقوط من نافذة بالدور الثالث.
وأكّدت "صحة جدة" أن الطفلة وصلت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز، وهي تعاني من إصابات متعدّدة وكسور مضاعفة بأطرافها العلوية والسفلية، مع قطع بالشريان العضدي والعصب الأوسط، وكسور بعظام الفك، وكدمات بالدماغ والرئتين، وتدخلت الفرق الطبية من مختلف أطباء جراحة العظام، والأوعية الدموية، والأعصاب في وقت قياسي فور وصولها.
وأجريت عملية للطفلة استغرقت 7 ساعات، نجحت من خلالها الطواقم الطبية في إصلاح الأوعية الدموية والأعصاب المصابة وتثبيت الكسور، وحالتها الصحية جيدة وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي المشرف على حالتها.