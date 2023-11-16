عمرها "13" عامًا.. مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة ينقذ طفلة من كسور مضاعفة

وأكّدت "صحة جدة" أن الطفلة وصلت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز، وهي تعاني من إصابات متعدّدة وكسور مضاعفة بأطرافها العلوية والسفلية، مع قطع بالشريان العضدي والعصب الأوسط، وكسور بعظام الفك، وكدمات بالدماغ والرئتين، وتدخلت الفرق الطبية من مختلف أطباء جراحة العظام، والأوعية الدموية، والأعصاب في وقت قياسي فور وصولها.