على مستوى 18 مدينة.. "موهبة" تفتح التسجيل في 173 برنامجًا إثرائيًا لـ12 ألف طالب وطالبة
افتتحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، التسجيل في 77 برنامجًا ضمن برامج "موهبة" الإثرائية الأكاديمية والعالمية والبحثية "حضوريًا" و96 فصلًا إثرائيًا "افتراضيًا"، لنحو 12 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة.
ويستمر التسجيل حتى 13 يونيو 2023، فيما يبدأ البرنامج الأكاديمي والعالمي في 23 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023م، وسيمتد البرنامج البحثي إلى 17 أغسطس 2023م.
وقالت "موهبة" في بيان لها: البرامج الإثرائية الأكاديمية الحضورية ستقام في 18 مدينة داخل المملكة، متضمنةً 36 وحدةً إثرائية، فيما ستشمل البرامج التي ستعقد "افتراضيًا" 16 وحدة إثرائية.
وأضافت أن البرامج الإثرائية البحثية الحضورية ستُعقد في 5 مدن وهي: الرياض - جدة - الدمام - الظهران - الأحساء، بمشاركة 340 طالبًا وطالبةً، بينما يشارك بالبرامج التي ستعقد -عبر الاتصال المرئي- 60 طالبًا وطالبةً.
وأكدت أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي يشمل الجانب العلمي والمهاري؛ لتعزيز مهارات الطلبة الشخصية والاجتماعية، وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين، وإثراء حصيلتهم المعرفية، ورفع الكفاءة والاستعداد، وبناء الخبرات العلمية والعملية، وتحدي قدراتهم. كما يراعي جوانب التأهيل والتدريب للطلاب، على أيدي مدربين وأكاديميين خضعوا لدورات مستمرة وبرامج متطورة، تواكب أفضل التقنيات والعلوم وطرق التعليم المباشرة والافتراضية، لإيصال المعلومات، وتوفير بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز.
ويهدف برنامج موهبة الإثرائي البحثي، إلى تعريف الطلبة بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، وما ينتج من ملكية فكرية بالإضافة إلى المهارات المتعلقة به، ويتميز البرنامج بالاستثمار في الطلبة خلال المرحلة الدراسية؛ استعدادًا للدخول في المجال البحثي، ومساعدتهم في تحديد المسار العلمي في مرحلة متقدمة لوضع أهدافهم المستقبلية.