على مستوى 18 مدينة.. "موهبة" تفتح التسجيل في 173 برنامجًا إثرائيًا لـ12 ألف طالب وطالبة

وأكدت أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي يشمل الجانب العلمي والمهاري؛ لتعزيز مهارات الطلبة الشخصية والاجتماعية، وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين، وإثراء حصيلتهم المعرفية، ورفع الكفاءة والاستعداد، وبناء الخبرات العلمية والعملية، وتحدي قدراتهم. كما يراعي جوانب التأهيل والتدريب للطلاب، على أيدي مدربين وأكاديميين خضعوا لدورات مستمرة وبرامج متطورة، تواكب أفضل التقنيات والعلوم وطرق التعليم المباشرة والافتراضية، لإيصال المعلومات، وتوفير بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز.