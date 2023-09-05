الأكاديمية اللوجستية تدشن برنامج تطوير القياديات في سنغافورة

يُذكر أن أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السنغافورية (SCALA) أكاديمية متخصصة يستفيد منها أكثر من 300 جهة، وتقدم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في القطاع اللوجستي، بدايةً من سلاسل الإمداد وحتى التجارة الإلكترونية، وتناسب المتدربين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.