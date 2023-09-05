الأكاديمية اللوجستية تدشن برنامج تطوير القياديات في سنغافورة

دشّنت الأكاديمية السعودية اللوجستية المرحلة الأولى من برنامج تطوير قياديات المستقبل في القطاع اللوجستي؛ لتأهيل وتمكين 15 قيادية في سنغافورة، وذلك بالشراكة مع أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية (SCALA).
وأوضح المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم أن هذا البرنامج يعد أحد البرامج النوعية التي تنفذ لأول مرة على مستوى المنطقة؛ بوصفه برنامجًا مخصصًا للقياديات النسائية، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تصميم برامج تدريبية فريدة لتطوير القطاع اللوجستي.
ويتضمّن البرنامج أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء؛ بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات وحضور ورش العمل المصممة خصيصًا مع أهم القيادات النسائية في القطاع اللوجستي.
وتستمر المرحلة الأولى لمدة أسبوعين متضمنةً ورش العمل تدريبية ومحاضرات نظرية، والمرحلة الثانية ستبدأ في 18 سبتمبر الجاري في سنغافورة، حيث التدريب العملي في أهم الشركات اللوجستية.
يُذكر أن أكاديمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية السنغافورية (SCALA) أكاديمية متخصصة يستفيد منها أكثر من 300 جهة، وتقدم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في القطاع اللوجستي، بدايةً من سلاسل الإمداد وحتى التجارة الإلكترونية، وتناسب المتدربين في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.