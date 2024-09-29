استشهاد اثنَيْن من رجال الدفاع المدني في حريق اندلع في "روضة جدة"

استُشهِد اثنان من رجال الدفاع المدني بجدة، في الحريق الذي اندلع فجر اليوم الأحد بأحد المجمعات التجارية في حي الروضة بشمال محافظة جدة.
ووفقًا لمصادر "سبق": فقد استُشهِد اثنان من رجال الدفاع المدني بجدة جراء اندلاع النيران والاختناق داخل المنطقة المحترقة.
وباشرت 17 فرقة ما بين إطفاء وإنقاذ وسنوركل الحادث، واستعان الدفاع المدني بجدة بفرقتين من طوارئ الدفاع المدني بمكة المكرمة.
وتشير المصادر إلى أنّ الحريق في طريقه للانتهاء وجارية عمليات التبريد.
وبذل رجالُ الدفاع المدني بمحافظة جدة جهودًا مضنية للتعامل مع ألسنة النيران التي التهمت كامل المجمع، والذي يحتوي على محلات للذهب والفضة وأجهزة إلكترونية.
وشاركت الأجهزة الأمنية بجانب الدفاع المدني كالمرور ودوريات الأمن وبعض الأجهزة الأخرى؛ حيث تم إغلاق كل الطرق القريبة من منطقة الحادث، وجرى تسهيل دخول وخروج صهاريج مياه الدفاع المدني.