حجم سوق شركات الموارد البشرية بالمملكة يبلغ أكثر من 6 مليارات ريال

ويُقدّر حجم سوق شركات الموارد البشرية على مستوى العالم بنحو 1500 بليون ريال سعودي، بينما لا تتجاوز حصة المملكة منه 0.4% باستثمارات تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال على الرغم من كونها ثالث دولة في العالم من حيث استقطاب العمالة من الخارج، فيما تشكل حصة الشركات في سوق العمالة بالمملكة البالغ عددهم 10.5 ملايين عامل نحو 8% في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.