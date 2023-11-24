مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ طفلاً وُلد بضمور في عظام الوجه والأنف

وبعد استقرار حالته أخضعه الفريق الطبي الذي قاده د. أحمد الخطيب استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، ود. فهد الصفيان استشاري العناية المركزة للمواليد للمزيد من الفحوصات الدقيقة، وقد بينت صور الأشعة المقطعية ضموراً بعظام الوجه وعظمة الأنف، مع تضييق خلقي شديد للقنوات الأنفية، وبعد دراسة الحالة تم إعداد خطة علاجية طويلة، تضمنت تدخلاً جراحياً عبر تقنية المنظار، وجرى فيها توسيع القنوات الأنفية بدقة، ووضع قنوات بلاستيكية مؤقتة للحيلولة دون عودة التضيق، ونقل إلى العناية المركزة للمتابعة، وبدأت حالته في التحسن بوتيرة سريعة، حيث تخلص من صعوبة التنفس والأعراض الأخرى المصاحبة لها، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة، ولاحقاً بعد نحو "3" أسابيع تمت إزالة القنوات البلاستيكية المؤقتة.