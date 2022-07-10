"آل الشيخ" يلتقي ضيوف خادم الحرمين بأول أيام التشريق ويطمئن على مستوى الخدمات

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة تستضيف في حج هذا العام عددًا من حجاج بيت الله الحرام من الشخصيات الإسلامية بينهم عدد من المصابين وأسر شهداء الواجب من قوات التحالف؛ حيث يحظى البرنامج بعناية ودعم القيادة الرشيدة، كما يجد كل تقدير وثناء من المستضافين المشمولين بالاستضافة.