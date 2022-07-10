"آل الشيخ" يلتقي ضيوف خادم الحرمين بأول أيام التشريق ويطمئن على مستوى الخدمات

يلتقي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تمام الساعة الرابعة عصرًا اليوم الأحد الأول من أيام التشريق في حج عام 1443هـ، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه الوزارة، في مقر تواجدهم بمشعر منى بجوار مسجد الخيف.
ويلتقي آل الشيخ خلال الجولة ضيوف البرنامج من الشخصيات الإسلامية، وأبناء وذوي الشهداء والمصابين من أبطال الحد الجنوبي من قوات التحالف، ويطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما يعقد مؤتمرًا صحفيًّا في ختام الجولة.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة تستضيف في حج هذا العام عددًا من حجاج بيت الله الحرام من الشخصيات الإسلامية بينهم عدد من المصابين وأسر شهداء الواجب من قوات التحالف؛ حيث يحظى البرنامج بعناية ودعم القيادة الرشيدة، كما يجد كل تقدير وثناء من المستضافين المشمولين بالاستضافة.