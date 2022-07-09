محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقال "البواردي": نيابةً عن أهالي محافظة شقراء وجميع مراكزها وأصالةً عن نفسي أتشرف في هذا اليوم المبارك بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.