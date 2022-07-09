محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال "البواردي": نيابةً عن أهالي محافظة شقراء وجميع مراكزها وأصالةً عن نفسي أتشرف في هذا اليوم المبارك بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل محافظ شقراء المولى جل وعلا لوطننا الغالي دوام التقدم والازدهار والنماء والرخاء تحت ظل قيادتنا الرشيدة.