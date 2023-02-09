مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينجح في استئصال ورم بطني وزنه 3 كجم

وأوضحت الصور الطبية ومناظير استكشاف البطن، أن الورم منتشر ومتشعب إلى أكثر من 7 من الأعضاء الداخلية لبطن المريض؛ مسببًا انسدادًا كاملًا في موضعين بالاثني عشر، إضافة إلى تمدده إلى جدار البطن والأمعاء والمرارة والجزء السفلي من المعدة وشحم البطن والحالب الأيمن، ومع هذا الانتشار الواسع للورم الذي بلغ وزنه 3 كجم، بدا وكأن التدخل الطبي سيقتصر على تقديم العلاج التلطيفي؛ لكن الفريق الطبي وضع خطة علاجية دقيقة، وأخضع المريض لواحدة من أعقد العمليات التي أجريت في المنطقة الشرقية، وتم فيها استئصال جزأين من الاثني عشر في حالة نادرة، كما تم استئصال الأورام المنتشرة أسفل المعدة، وفي المرارة وشحم البطن والأمعاء الدقيقة وجدار البطن وجزء من الكبد وجزء من الحالب مع زراعة دعامة للمنطقة المتضررة منه، ومن ثم قام الفريق الطبي بتوصيل القولون مع الأمعاء الدقيقة، وكذلك توصيل الجزء الثاني من الاثني عشر مع الجزء الرابع منه، وأخيرًا توصيل المعدة مع الأمعاء الدقيقة.