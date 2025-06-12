أمانة جازان تطرح 17 فرصة استثمارية في محافظة أبوعريش

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية شملت إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مدينة ترفيهية، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مول تجاري متعدد الأنشطة، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مستشفى أهلي، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مستودعات ومخازن، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بحديقة الشهداء، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بحديقة الكلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة خلف الغبيرية.