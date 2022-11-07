"التراث" تعيد افتتاح "بيت البسام التراثي" بعنيزة أمام الزوّار

ويعد "بيت البسام التراثي" أحد البيوت التراثية في محافظة عنيزة، حيث يعود تاريخ بنائه إلى عام 1374هـ، وقد بُنِيَ على الطراز النجدي ليمثل بذلك مدة من تطور العمارة، وقد استخدم في بنائه الطين مادةً أساسية، وجاءت تقسيمات المنزل بطريقةٍ إبداعية هي مفهوم جديد للمنازل في ذلك الوقت، حيث راعت عدة جوانب، منها العائلية، والضيافة، والتخزين.