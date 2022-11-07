"التراث" تعيد افتتاح "بيت البسام التراثي" بعنيزة أمام الزوّار

أعلنت هيئة التراث اليوم عن إعادة افتتاح بيت البسام التراثي في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم للزوّار والسيّاح للاطلاع على أحد أبرز أصول التراث الثقافي في المملكة، وما يحتويه من أنشطة وفعاليات تراثية، وحددت الهيئة مواعيد الزيارات يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً.
واستخدمت الهيئة البيت التراثي بعد ترميمه، وجهزته ليحتضن عدداً من القاعات والأنشطة، منها: قصة البيت التراثي، ومجلس القهوة السعودية، وركن الطفل، والمكتشف الصغير، وعروض الحرف اليدوية الحية، وغرفة التجول الافتراضي في مواقع التراث، وعرض الأفلام المرئية عن التراث العالمي، وجناح التصوير، وركن لعرض المقتنيات التراثية، وغيرها من العروض الأخرى المتعددة، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة تقام في مدد مختلفة. ويقدم البيت خدماتٍ تعريفية بمكوناته من خلال اللوحات التعريفية، واستخدام التقنية المرئية والمسموعة باللغتين العربية والإنجليزية.
ويعد "بيت البسام التراثي" أحد البيوت التراثية في محافظة عنيزة، حيث يعود تاريخ بنائه إلى عام 1374هـ، وقد بُنِيَ على الطراز النجدي ليمثل بذلك مدة من تطور العمارة، وقد استخدم في بنائه الطين مادةً أساسية، وجاءت تقسيمات المنزل بطريقةٍ إبداعية هي مفهوم جديد للمنازل في ذلك الوقت، حيث راعت عدة جوانب، منها العائلية، والضيافة، والتخزين.
ويأتي افتتاح البيت للزوّار بوصفه إحدى مبادرات هيئة التراث؛ لتشغيل مواقع التراث الثقافي وتفعيلها في مختلف مناطق المملكة وتهيئتها لاستقبال الزوّار والسيّاح لإبراز التراث الثقافي للمملكة.