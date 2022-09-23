القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ92

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.
جاء ذلك في برقيتيْ تهنئة بعثهما رئيس دولة الإمارات العربية ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحبَ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.
جاء ذلك في برقيتيْ تهنئة بعثهما رئيس دولة الإمارات العربية ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.