قراصنة الأشباح في "سيتي ووك" تجربة تجذب زوار "موسم جدة 2024"

تُعد قراصنة الأشباح، واحدةً من أهم التجارب التي تلقى إقبالًا كبيرًا من زوار منطقة (سيتي ووك) بموسم جدة 2024، الذي تتواصل فعالياته تحت شعار (من جديد).
ويخوض الكبار والصغار تجربة رعب مليئة بالإثارة ترتفع مستوى الأدرينالين والحماس فيها، ليصل لأعلى مستوى؛ في تَحَدٍّ من نوع خاص يجمع بين المتعة والرعب والتحدي.
وتوفر (قراصنة الأشباح) منطقة رعب متكاملة ومتنوعة تشمل مجموعة من التجارب المختلفة المتناسبة مع جميع الفئات العمرية؛ إذ تمنح الزائر رحلة فريدة من نوعها مليئة بالتشويق والمتعة تغمرك بموجة من الإثارة والتشويق.
وتأخذ التجربة زوار موسم جدة لعالم القراصنة وعرينهم المسكون، وسط أجواء مليئة بالرعب والتوتر والإثارة، والاستمتاع بعروض الرقص مع القراصنة.
وتتكون التجربة من ثلاث مناطق؛ الأولى هي تجربة الرعب داخل سفينة القراصنة التي تحتاج من الزائر قوة التحدي والمغامرة وعدم الخوف؛ إذ سيكون في مواجهة مع قراصنة الأشباح المرعبين.
ويجب على الزائر أثناء خوضه تجربة القراصنة أن يمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة الأشباح التي قد تواجهه، وأن يتمتع بلياقة تُمَكنه من الهروب قبل أن يجد نفسه في مواجهة الزومبي.
المنطقة الثانية في التجربة عبارة عن لعبة لحل الألغاز أو (الكنز المفقود)، وتتخللها ثماني مراحل يتنقل فيها اللاعب من مرحلة لأخرى بعد حل اللغز، لتقدم للزوار تجربة ترفيهية ممتعة.
أما المنطقة الثالثة في تجربة (قراصنة الأشباح)، فجرى تخصيصها للأطفال وهي عبارة عن لعبة (جزيرة القراصنة)، وتحتوي منطقة ألعاب رملية وألعابًا حركية حرة؛ مما يتيح المشاركة بين جميع الفئات العمرية المختلفة في أجواء أنشطة عديدة تربطهم بذكريات المرح والمتعة معًا.
وتعتبر (قراصنة الأشباح) من أشهر التجارب التفاعلية في منطقة (سيتي ووك)، التي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ أكثر من 280 ألف متر مربع، وتضم ثماني مناطق فرعية مبتكرة؛ اثنتان منها تضافان لأول مرة هذا العام، هما (مصر) و(الصين).
وتعتبر (سيتي ووك) من الوجهات المفضلة لزوار موسم جدة 2024، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية أغسطس، وتضم العديد من المناطق التي جرى تجهيزها على مساحات كبيرة لاحتضان الفعاليات والعروض المختلفة؛ التي تحقق أرقامًا قياسية في حضور الأسر وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.
وتوفر (سيتي ووك) تجربةً استثنائيةً للترفيه والتفاعل تناسب جميع أفراد العائلة، إذ تضم 92 مطعمًا ومقهى، وأكثر من 70 متجرًا للتسوق، و30 لعبةً حركيةً، وثلاث مسرحيات عربية، وتسع تجارب تفاعلية، و50 لعبة أركيد كهربائية و27 لعبة مهارات، و30 لعبة حركية كهربائية.