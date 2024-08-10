قراصنة الأشباح في "سيتي ووك" تجربة تجذب زوار "موسم جدة 2024"

وتعتبر (سيتي ووك) من الوجهات المفضلة لزوار موسم جدة 2024، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية أغسطس، وتضم العديد من المناطق التي جرى تجهيزها على مساحات كبيرة لاحتضان الفعاليات والعروض المختلفة؛ التي تحقق أرقامًا قياسية في حضور الأسر وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.